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В России разбился бомбардировщик Су-24

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(1 голосов)

Пилоты, к сожалению, выжили

В России разбился бомбардировщик Су-24

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Ростовской области РФ упал бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил России. Пилоты успели катапультироваться.

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Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА "Новости".

По предварительной информации, самолет упал около 11 утра в районе хутора Сибирки Морозовского района (менее чем в 200 км от украинской границы).

Как утверждают российские СМИ, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться, пострадавших нет.

Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
12.09.2023 в 22:41
Чудово !
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