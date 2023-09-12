В России разбился бомбардировщик Су-24
Пилоты, к сожалению, выжили
Getty Images/Global Images Ukraine
В Ростовской области РФ упал бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил России. Пилоты успели катапультироваться.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА "Новости".
По предварительной информации, самолет упал около 11 утра в районе хутора Сибирки Морозовского района (менее чем в 200 км от украинской границы).
Как утверждают российские СМИ, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться, пострадавших нет.
Причиной аварии могла стать техническая неисправность.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина U21 - Северная Ирландия U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Сергей Кривцов: О самом памятном матче в Италии, о неудобности этого соперника и плохих словах от Де Дзерби
- Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- После спецоперации с Ми-8 количество желающих российских военных сдаться Украине выросло на 70% – Юсов
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул (Звягель )
12.09.2023 в 22:41
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн