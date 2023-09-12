В России разбился бомбардировщик Су-24

В Ростовской области РФ упал бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил России. Пилоты успели катапультироваться.

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Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА "Новости".

По предварительной информации, самолет упал около 11 утра в районе хутора Сибирки Морозовского района (менее чем в 200 км от украинской границы).

Как утверждают российские СМИ, самолет не нес вооружений и предназначался для учебных полетов. Пилоты успели катапультироваться, пострадавших нет.

Причиной аварии могла стать техническая неисправность.