Танки, БМП и не только. Дания анонсировала рекордный пакет помощи Украине

Дания сегодня, 12 сентября, анонсировала поставки Украине нового пакета военной помощи на сумму в 833 млн долларов.

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Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Вся сумма распределена на три этапа – 4,3 млрд датских крон (617 млн долларов) выделено на этот год, 1,4 млрд (209 млн долларов) на 2024 год и 52 млн (7 млн долларов) на 2025 год. В пакет, в частности, входят боевые машины пехоты, танковые боеприпасы, зенитные пушки и прочее. Подробно содержимое пакета оборонное ведомство не раскрывает.

Отмечается, что это 12-й пакет помощи, и он является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ.