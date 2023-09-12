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Танки, БМП и не только. Дания анонсировала рекордный пакет помощи Украине

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На сумму более 800 млн долларов

Танки, БМП и не только. Дания анонсировала рекордный пакет помощи Украине

fmn.dk

Новина українською

Дания сегодня, 12 сентября, анонсировала поставки Украине нового пакета военной помощи на сумму в 833 млн долларов.

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Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Вся сумма распределена на три этапа – 4,3 млрд датских крон (617 млн долларов) выделено на этот год, 1,4 млрд (209 млн долларов) на 2024 год и 52 млн (7 млн долларов) на 2025 год. В пакет, в частности, входят боевые машины пехоты, танковые боеприпасы, зенитные пушки и прочее. Подробно содержимое пакета оборонное ведомство не раскрывает.

Отмечается, что это 12-й пакет помощи, и он является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Пакет пожертвований финансируется фондом "Украина" и в сотрудничестве с международными партнерами обеспечивает ряд нужных вещей, которые могут поддержать военную оборону Украины", - говорится в сообщении.

"Для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения России, абсолютно необходимо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать военную и финансовую поддержку Украине", - сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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В статье: война с россией
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