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Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян

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Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян

Фото: twitter.com/DefMon3/Автор - невідомий

Новина українською

В ночь со вторника на среду в Севастополе, в районе Южной Бухты прогремели взрывы.

Пропагандистскый ресурс Риа Новости сообщает о ракетном ударе и повреждении двух кораблей, которые находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.

Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян - изображение 1

Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян - изображение 2

Предполагается, что удар был нанесен по большому десантному кораблю проекта 775.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.09.2023 в 08:18
Все іде за планом !
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.09.2023 в 08:12
Nice
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