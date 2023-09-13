Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян

В ночь со вторника на среду в Севастополе, в районе Южной Бухты прогремели взрывы.

Пропагандистскый ресурс Риа Новости сообщает о ракетном ударе и повреждении двух кораблей, которые находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.

Предполагается, что удар был нанесен по большому десантному кораблю проекта 775.