Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян
ППО в Крыму не сработало
Фото: twitter.com/DefMon3/Автор - невідомий
В ночь со вторника на среду в Севастополе, в районе Южной Бухты прогремели взрывы.
Пропагандистскый ресурс Риа Новости сообщает о ракетном ударе и повреждении двух кораблей, которые находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.
Доброго ранку Севастополь.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 13, 2023
Судоремонтний завод.
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Предполагается, что удар был нанесен по большому десантному кораблю проекта 775.
Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023
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