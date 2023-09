Взрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян

В ночь со вторника на среду в Севастополе, в районе Южной Бухты прогремели взрывы.

Пропагандистскый ресурс Риа Новости сообщает о ракетном ударе и повреждении двух кораблей, которые находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе.

Предполагается, что удар был нанесен по большому десантному кораблю проекта 775.

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t