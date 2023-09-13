УАФ выразила протест насчет назначения судей из РФ на матч женской Лиги наций

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию относительно назначения арбитров из страны-агрессора на матч под эгидой европейского футбольного союза.

"С официального сайта УЕФА стало известно, что на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который состоится 26 сентября, была назначена российская бригада арбитров.

Как известно, 28 февраля 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что все российские команды, будь то национальные или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления. Это решение все эти полтора года уважали и выполняли все участники соревнований, а его законность успешно доказана в CAS.

В то же время, несмотря на то, что полтора года официальные лица из России не назначались на матчи УЕФА, вышеупомянутое решение вызывает возмущение в Украине, где до сих пор ежедневно происходят жестокие военные преступления Российской Федерации.

Учитывая это, Украинская ассоциация футбола выражает свой протест на назначение российской бригады арбитров на матч женской Лиги наций.

Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также чтобы обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей России, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность недопуска представителей террористического государства к матчам под эгидой УЕФА", - говорится в письме УАФ.