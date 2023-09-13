Уничтожали танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 12 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.09.23.

За вторник, 12 сентября, было ликвидировано еще 590 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 270350 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 103 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 30 единиц артиллерийских систем и 16 танков.

Потери россиян в технике: