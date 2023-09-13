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Уничтожали танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 12 сентября

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Потери личного состава РФ перевалили за 270 тысяч человек

Уничтожали танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 12 сентября

Фото – Евгений Завгородний

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.09.23.

За вторник, 12 сентября, было ликвидировано еще 590 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 270350 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 103 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 30 единиц артиллерийских систем и 16 танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4584 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 8792 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 5902 (+30) ед,
  • РСЗО - 766 (+2) ед,
  • средства ПВО - 517 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4650 (+5) ед,
  • крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
  • корабли / катера - 19 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8444 (+31) ед,
  • специальная техника - 884 (+3) ед.
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В статье: война с россией
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