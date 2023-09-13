Ночью россияне атаковали Одесскую и Сумскую области ударными БпЛА. Уничтожено 32 цели
Всего было зафиксировано пуски 44 шахедов
Генштаб
В ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.
Всего зафиксированы пуски 44 "шахедов", информируют воздушные силы ВС Украины.
Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.
К отражению атаки привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131"
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