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Ночью россияне атаковали Одесскую и Сумскую области ударными БпЛА. Уничтожено 32 цели

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Всего было зафиксировано пуски 44 шахедов

Ночью россияне атаковали Одесскую и Сумскую области ударными БпЛА. Уничтожено 32 цели

Генштаб

Новина українською

В ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.

Всего зафиксированы пуски 44 "шахедов", информируют воздушные силы ВС Украины.

Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.

К отражению атаки привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131"

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В статье: война с россией
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