Удар по Севастополю. ГУР подтвердило повреждение десантного корабля и подводной лодки РФ
Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы
РБК Україна
В оккупированном Севастополе в результате ночной атаки поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подводная лодка РФ.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.
"Есть повреждения судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подводной лодки", - рассказали в разведке.
Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке. Как утверждают россияне, 10 крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, три из них якобы сбили.
Кроме того, россияне обвиняют Украину в атаке на корабли Черноморского флота безэкипажными катерами.
После атаки на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание вспыхнуло в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.
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