В работе Starlink зафиксировали сбой. Это произошло во время ударов по Севастополю
Сбой в Starlink произошел в момент атаки на оккупированный россиянами Севастополь
Starlink
В работе спутникового интернета Starlink зафиксировали сбой. Это произошло в ночь на 13 сентября во время того, когда были нанесены удары по оккупированному Севастополю.
"Подтверждено: сетевые данные в реальном времени показывают, что спутниковая интернет-платформа SpaceX Starlink сейчас переживает международный сбой; причина неизвестна", - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что сбой в Starlink произошел в момент атаки на оккупированный россиянами Севастополь. ВСУ подтверждают, что ударили по кораблям россиян и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте Севастополя. По сообщениям из сети известно, что повреждены подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".
Напомним, 7 сентября CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украина с помощью беспилотников. Как уточняется в книге, он боялся, что такие действия приведут к применению ядерного оружия.
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.
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