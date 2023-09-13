Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро
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Украина получила от Германии новый пакет военной помощи, который включает танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только бронированную технику, но и снаряды, патроны и дополнительный военный транспорт.
Германия передала:
- 20 БМП Marder 1A3 с боеприпасами (ранее было предоставлено 40);
- две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее предоставили 6);
- седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);
- 5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);
- 9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);
- 3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);
- еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15 510);
- материал для обезвреживания боеприпасов;
- 1 система наблюдения спутниковой связи;
- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);
- 2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);
- 10 систем обнаружения дронов (ранее 103);
- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).
Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.
Добавим, что Wisent 1 - это бронированные инженерные танки для разминирования. Он базируется на модифицированном корпусе боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача Wisent (в переводе "зубр") делать проходы в минных полях, чтобы потом там могли продвинуться пехотинцы.
Также отметим, что ранее правительство Германии дало поручение компании Rheinmetall предоставить Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder.
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