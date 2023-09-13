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Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет

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Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро

Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет

getty images

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Украина получила от Германии новый пакет военной помощи, который включает танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только бронированную технику, но и снаряды, патроны и дополнительный военный транспорт.

Германия передала:

  • 20 БМП Marder 1A3 с боеприпасами (ранее было предоставлено 40);
  • две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее предоставили 6);
  • седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);
  • 5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);
  • 9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);
  • 3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);
  • еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15 510);
  • материал для обезвреживания боеприпасов;
  • 1 система наблюдения спутниковой связи;
  • 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);
  • 2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);
  • 10 систем обнаружения дронов (ранее 103);
  • 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.

Добавим, что Wisent 1 - это бронированные инженерные танки для разминирования. Он базируется на модифицированном корпусе боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача Wisent (в переводе "зубр") делать проходы в минных полях, чтобы потом там могли продвинуться пехотинцы.

Также отметим, что ранее правительство Германии дало поручение компании Rheinmetall предоставить Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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