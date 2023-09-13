Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи, который включает танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

В рамках нового пакета помощи Германии передала Украине не только бронированную технику, но и снаряды, патроны и дополнительный военный транспорт.

Германия передала:

20 БМП Marder 1A3 с боеприпасами (ранее было предоставлено 40);

две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее предоставили 6);

седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);

5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);

9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);

3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);

еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15 510);

материал для обезвреживания боеприпасов;

1 система наблюдения спутниковой связи;

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);

2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);

10 систем обнаружения дронов (ранее 103);

1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.

Добавим, что Wisent 1 - это бронированные инженерные танки для разминирования. Он базируется на модифицированном корпусе боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача Wisent (в переводе "зубр") делать проходы в минных полях, чтобы потом там могли продвинуться пехотинцы.

Также отметим, что ранее правительство Германии дало поручение компании Rheinmetall предоставить Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder.