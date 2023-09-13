Появилось фото БДК Минск в Севастополе, которое свидетельствует, что судно уничтожено

Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".
Предположение об окончательном выводе из строя подводной лодки "Ростов-на-Дону" основывается не только на масштабе пожара, охватившего сухой док, где субмарина находилась вместе с БДК "Минск", но и на вероятности применения крылатых ракет типа Storm Shadow, от которых корабли выгорают изнутри.
Напомним, что в ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.