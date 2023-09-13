  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Появилось фото БДК Минск в Севастополе, которое свидетельствует, что судно уничтожено
В тренде

Появилось фото БДК Минск в Севастополе, которое свидетельствует, что судно уничтожено

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Также, вероятно, уничтожена и одна подводная лодка россиян

Появилось фото БДК Минск в Севастополе, которое свидетельствует, что судно уничтожено

фото из соцсетей

Новина українською

В соцсетях появилось фото российского большого десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фото из сухого дока Корабельной бухты Севастополя, которое прислал каналу подписчик.

Читайте такжеВзрывы в Севастополе. Повреждены корабли россиян

Ресурс Oryx на основании этого фото сделал вывод, что десантный корабль класса "Ропуха" "Минск" был уничтожен, а не просто поврежден.

Судя по фото, на корабле выгорело все, что выше палубы.

Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".

Предположение об окончательном выводе из строя подводной лодки "Ростов-на-Дону" основывается не только на масштабе пожара, охватившего сухой док, где субмарина находилась вместе с БДК "Минск", но и на вероятности применения крылатых ракет типа Storm Shadow, от которых корабли выгорают изнутри.

Напомним, что в ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.

Появилось фото БДК Минск в Севастополе, которое свидетельствует, что судно уничтожено - изображение 1

По теме
yellow-arrow
В Румынии обнаружили очередные обломки дрона после атаки России на Одесскую область
yellow-arrow
Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет
yellow-arrow
В работе Starlink зафиксировали сбой. Это произошло во время ударов по Севастополю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде