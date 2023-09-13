В Румынии обнаружили очередные обломки дрона после атаки России на Одесскую область
Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров
фото из свободных источников
В Румынии нашли обломки дронов, которые вероятно упали в районе сел Нуферу и Виктория. На месте сейчас находятся два вертолета ВВС Румынии.
Об этом сообщает Минобороны Румынии в Facebook.
"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии в среду, 13 сентября, около 11:30, в районе сел Нуферу и Виктория. Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении.
Не нарушая регламент, румынские власти тут же отправили в этот район еще один вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований на местах и сбора проб для экспертиз.
Как сообщает Digi24, были получены два звонка, которые сообщали о том, что в районе Нуферу наблюдаются падение предметов. "Эти звонки взяли на вооружение ответственные структуры. На местах проводятся расследования. Относительно определенных повреждений или пожаров в указанной зоне, о них не сообщалось", - пишет издание.
Напомним, что ранее в Румынии подтвердили несколько случаев падения на территории страны обломков дронов, похожих на те, которыми РФ атакует Украину.
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