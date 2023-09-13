  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Румынии обнаружили очередные обломки дрона после атаки России на Одесскую область
В тренде

В Румынии обнаружили очередные обломки дрона после атаки России на Одесскую область

Общие новости
(1 голосов)

Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров

В Румынии обнаружили очередные обломки дрона после атаки России на Одесскую область

фото из свободных источников

Новина українською

В Румынии нашли обломки дронов, которые вероятно упали в районе сел Нуферу и Виктория. На месте сейчас находятся два вертолета ВВС Румынии.

Об этом сообщает Минобороны Румынии в Facebook.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии в среду, 13 сентября, около 11:30, в районе сел Нуферу и Виктория. Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНочью российские террористы атаковали Украину ударными беспилотниками

Не нарушая регламент, румынские власти тут же отправили в этот район еще один вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований на местах и ​​сбора проб для экспертиз.

Как сообщает Digi24, были получены два звонка, которые сообщали о том, что в районе Нуферу наблюдаются падение предметов. "Эти звонки взяли на вооружение ответственные структуры. На местах проводятся расследования. Относительно определенных повреждений или пожаров в указанной зоне, о них не сообщалось", - пишет издание.

Напомним, что ранее в Румынии подтвердили несколько случаев падения на территории страны обломков дронов, похожих на те, которыми РФ атакует Украину.

По теме
yellow-arrow
Появилось фото БДК Минск в Севастополе, которое свидетельствует, что судно уничтожено
yellow-arrow
Танки для разминирования и БМП Marder. Германия передала Украине новый военный пакет
yellow-arrow
В работе Starlink зафиксировали сбой. Это произошло во время ударов по Севастополю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде