В Румынии обнаружили очередные обломки дрона после атаки России на Одесскую область

В Румынии нашли обломки дронов, которые вероятно упали в районе сел Нуферу и Виктория. На месте сейчас находятся два вертолета ВВС Румынии.

Об этом сообщает Минобороны Румынии в Facebook.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии в среду, 13 сентября, около 11:30, в районе сел Нуферу и Виктория. Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении.

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Не нарушая регламент, румынские власти тут же отправили в этот район еще один вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований на местах и ​​сбора проб для экспертиз.

Как сообщает Digi24, были получены два звонка, которые сообщали о том, что в районе Нуферу наблюдаются падение предметов. "Эти звонки взяли на вооружение ответственные структуры. На местах проводятся расследования. Относительно определенных повреждений или пожаров в указанной зоне, о них не сообщалось", - пишет издание.

Напомним, что ранее в Румынии подтвердили несколько случаев падения на территории страны обломков дронов, похожих на те, которыми РФ атакует Украину.