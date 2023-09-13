Принц Гарри и Меган Маркл на Играх непокоренных встретились с Тайрой - ФОТО

Британский принц Гарри лично встретился с парамедиком Юлией "Тайрой" Паевской. Это произошло во время "Игр непокоренных-2023", где Тайра представляет Украину в трех дисциплинах.

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Вместе с принцем лично с "Тайрой" увиделась и его жена Меган Маркл. Их общая фотография появилась на Instagram-аккаунте Just Jared.

Перед началом соревнований принц Гарри также обратился к Паевской. Он отметил её смелость и стойкость.

"Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особенного человека — "Тайру". Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем Вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокорённых. Я рад Вас видеть и чувствовать Вашу энергию лично, ведь нам Вас не хватало в прошлом году", – заявил он.

Юлия Паевская позже призналась, что до сих пор не может отойти от шока. Также она отметила: у неё не было впечатления, что она обнимает принца — скорее, побратима.

"Я очень поражена его искренностью и человечностью. Он нашёл меня за сценой. Подошёл, обнял. Не было ни одной камеры, никто этого не видел, кроме нашей команды. Он сказал: "Я рад, что ты вернулась. Ты — часть семьи "Инвиктус", и мы своих не бросаем". Мы все вместе. Это одна из вещей, которые нас объединяют, и вклад принца Гарри в это чрезвычайный. У меня было впечатление, что я обнимаю побратима, а не принца. Так я обнимаю своих побратимов на фронте", – рассказала "Тайра".

Напомним, что в соревнованиях по пауэрлифтингу Тайра заняла 12 место, а впереди у нее — плавание и стрельба из лука.