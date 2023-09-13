Буданов: КНДР уже полтора месяца поставляет РФ боеприпасы

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

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Как Буданов заявил NV, КНДР уже полтора месяца поставляет РФ вооружение.

Свое заявление шеф украинской военной разведки сделал на фоне визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына на российский Дальний Восток и его встречи с Путиным.

Согласно оценкам западных СМИ, во время этой встречи Москва хочет договориться с Пхеньяном о поставках последним боеприпасов в обмен на технологии и нефть.