ВСУ в Черном море уничтожили российский катер типа Тунец

Украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море.

Об этом сообщило командование ВМС ВСУ.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец"", - говорится в сообщении.

"Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который, в зависимости от модификации, предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.