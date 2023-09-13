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ВСУ в Черном море уничтожили российский катер типа Тунец

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Очистка Черного моря продолжается

ВСУ в Черном море уничтожили российский катер типа Тунец

Новина українською

Украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море.

Об этом сообщило командование ВМС ВСУ.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец"", - говорится в сообщении.

"Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который, в зависимости от модификации, предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.

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В статье: война с россией
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