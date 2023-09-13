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Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink, - библиограф

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Якобы миллиардер старается дистанцироваться от войны на Украине

Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink, - библиограф

фото из свободных источников

Новина українською

Биограф американского бизнесмена Илона Маска Уолтер Айзексон утверждает, что миллиардер решил передать Пентагону контроль над частью системы спутниковой связи Starlink, сообщает The Washington Post.

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По словам Айзексона, Маск старался дистанцироваться от войны в Украине и не желал, чтобы Starlink применяли в военных целях. В итоге бизнесмен решил передать часть систем под управление оборонного ведомства США, отметил биограф.

"Он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения", - уточнил Айзексон.

Напомним, что ранее Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ в 2022 году, заявил, что как гражданин США не считает себя предателем. Свою позицию относительно РФ в войне против Украины бизнесмен оправдывает тем, что американский Конгресс, дескать, не объявлял войну России.

Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".

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В статье: Илон Маск война с россией
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