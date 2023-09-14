Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко

Депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест Александра Лукашенко и напомнили, что он дал разрешение войскам РФ напасть на наше государство с территории Беларуси.

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Александр Лукашенко, руководитель политического режима Беларуси, должен отвечать за агрессию против Украины наравне с главой России Владимиром Путиным. Соответствующую резолюцию приняли 13 сентября в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента.

В документе говорится о его ответственности за репрессии и притеснения народа этой страны. Кроме того, законодательная институция ЕС признала белорусского политика соучастником российских военных преступлений в Украине.

Резолюция вспоминает полный список и перечень преступлений белорусского режима. В ней указана информация о разжигании ненависти и участия в российской антиукраинской пропаганде. Депутаты не забыли, что именно режим Лукашенко предоставил разрешение напасть на Украину с территории Беларуси и прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения войскам РФ.

"Нелегитимный режим Лукашенко активно поддерживает и стал полным соучастником неоправданной агрессивной войны России и военных преступлений против Украины", — говорится в документе.

Депутаты Европарламента считают нужным применить против Беларуси санкционные механизмы, которые действуют против России. Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать международный ордер на его арест. По мнению депутатов, Совет ЕС должен расширить перечень лиц из Беларуси, на которых распространяются санкции Евросоюза.

При этом европейские парламентарии отметили, что подавляющее большинство белорусов не поддерживает привлечение их страны к агрессии против Украины. Они напомнили, что часть белорусских граждан решила бороться против российского агрессора в составе украинского войска, в частности, в составе полка имени Кастуся Калиновского.