В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео
Мощные взрывы в Евпатории
Крымский ветер
Мощные взрывы в Евпатории!Сообщают о звуках пролета беспилотников и работе ПВО. Напомним, в районе Евпатории расположены несколько военных частей рф. Недалеко от нее есть и военный аэродром Саки, по которому ВСУ уже наносили удар. Видны взрывы в направлении Заозерного, Уютного. Также сообщают, что оккупанты перекрыли движение на Крымскому мосту.
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Источник:Труха
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