  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео
В тренде

В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео

Общие новости
(1 голосов)

Мощные взрывы в Евпатории

В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео

Крымский ветер

UA-Футбол
Новина українською

Мощные взрывы в Евпатории!Сообщают о звуках пролета беспилотников и работе ПВО. Напомним, в районе Евпатории расположены несколько военных частей рф. Недалеко от нее есть и военный аэродром Саки, по которому ВСУ уже наносили удар. Видны взрывы в направлении Заозерного, Уютного. Также сообщают, что оккупанты перекрыли движение на Крымскому мосту.

По теме
yellow-arrow
Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко
yellow-arrow
Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink, - библиограф
yellow-arrow
ВСУ в Черном море уничтожили российский катер типа Тунец
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Труха

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде