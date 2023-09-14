В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео

Мощные взрывы в Евпатории!Сообщают о звуках пролета беспилотников и работе ПВО. Напомним, в районе Евпатории расположены несколько военных частей рф. Недалеко от нее есть и военный аэродром Саки, по которому ВСУ уже наносили удар. Видны взрывы в направлении Заозерного, Уютного. Также сообщают, что оккупанты перекрыли движение на Крымскому мосту.