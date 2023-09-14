  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили первую подводную лодку в этой войне. Генштаб обновил данные о потерях россиян за 13 сентября
В тренде

ВСУ уничтожили первую подводную лодку в этой войне. Генштаб обновил данные о потерях россиян за 13 сентября

Общие новости
(1 голосов)

За минувшие сутки было уничтожено 146 единиц техники и вооружения

ВСУ уничтожили первую подводную лодку в этой войне. Генштаб обновил данные о потерях россиян за 13 сентября

телеграм

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.09.23.

За среду, 13 сентября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 270970 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 146 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 42 единицы артиллерийских систем и 15 танков. В оккупированном Крыму было уничтожено вражеский десантный корабль "Минск" и первую за эту войну подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Потери россиян в технике:

  • танков - 4599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 5944 (+42) ед,
  • РСЗО - 769 (+3) ед,
  • средства ПВО - 517 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4697 (+47) ед,
  • крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (1) ед,
  • подводные лодки - 1 (1),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) ед,
  • специальная техника - 889 (+5) ед.
По теме
yellow-arrow
Ночью российские оккупанты атаковали юго-восточные области Украины ударными беспилотниками. Большинство БпЛА уничтожено
yellow-arrow
В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео
yellow-arrow
Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде