ВСУ уничтожили первую подводную лодку в этой войне. Генштаб обновил данные о потерях россиян за 13 сентября
За минувшие сутки было уничтожено 146 единиц техники и вооружения
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.09.23.
За среду, 13 сентября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 270970 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 146 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 42 единицы артиллерийских систем и 15 танков. В оккупированном Крыму было уничтожено вражеский десантный корабль "Минск" и первую за эту войну подводную лодку "Ростов-на-Дону".
Потери россиян в технике:
- танков - 4599 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 8810 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 5944 (+42) ед,
- РСЗО - 769 (+3) ед,
- средства ПВО - 517 (0) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4697 (+47) ед,
- крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (1) ед,
- подводные лодки - 1 (1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) ед,
- специальная техника - 889 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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