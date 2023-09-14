ВСУ уничтожили первую подводную лодку в этой войне. Генштаб обновил данные о потерях россиян за 13 сентября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.09.23.

За среду, 13 сентября, было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 270970 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 146 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 42 единицы артиллерийских систем и 15 танков. В оккупированном Крыму было уничтожено вражеский десантный корабль "Минск" и первую за эту войну подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Потери россиян в технике: