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Ночью российские оккупанты атаковали юго-восточные области Украины ударными беспилотниками. Большинство БпЛА уничтожено

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Всего зафиксировано пуски 22 шахедов

Ночью российские оккупанты атаковали юго-восточные области Украины ударными беспилотниками. Большинство БпЛА уничтожено

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 14 сентября 2023 года с 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: мыс Чауда - Крым; Ейск, Курск - РФ.

Всего зафиксировано пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Напомним, что сегодня под утро в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе села Уютное, известно, что в том районе, размещена воинская часть. Читайте также В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео

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В статье: война с россией
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