Ночью российские оккупанты атаковали юго-восточные области Украины ударными беспилотниками. Большинство БпЛА уничтожено

В ночь на 14 сентября 2023 года с 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: мыс Чауда - Крым; Ейск, Курск - РФ.

Всего зафиксировано пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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