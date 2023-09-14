Ночью российские оккупанты атаковали юго-восточные области Украины ударными беспилотниками. Большинство БпЛА уничтожено
Всего зафиксировано пуски 22 шахедов
Zelenskiy Official
В ночь на 14 сентября 2023 года с 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: мыс Чауда - Крым; Ейск, Курск - РФ.
Всего зафиксировано пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".
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