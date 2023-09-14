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Ночью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов

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С-400 Триумф - это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия

Ночью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов

getty images

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Ночью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф. Спецоперацию провели военные контрразведки СБУ и ВМС Украины. По цели эффективно отработали БПЛА и ракеты "Нептун".

Сначала беспилотники поразили радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

С-400 "Триумф" - это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.

Этот комплекс создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и тд.

Отметим, что эти системы россияне применяют не только как противовоздушную оборону, но и для обстрелов, а поскольку С-400 не предназначены для наземных ударов, они крайне неточные и разрушительные.

Отметим, что информацию о поражении комплекса официально подтвердила пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Ночью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов - изображение 1

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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