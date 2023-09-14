СМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС
В октябре или ноябре ожидается, что Еврокомиссия предоставит оценку условий вступления Украины в блок
Getty Images / Global Images Ukraine
Скорее всего Франция и Германия поддерживают начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, впрочем, основным препятствием на пути к вступлению может стать Венгрия.
Неназванные дипломаты и чиновники ЕС считают, что возражений Венгрии будет достаточно для того, чтобы заблокировать начало переговоров о вступлении.
"Для Украины самым большим препятствием является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств. В политическом плане это будет самым важным препятствием", - сказал агентству на условиях анонимности дипломат-высокопоставленный чиновник ЕС.
В октябре или ноябре ожидается, что Еврокомиссия предоставит оценку условий вступления Украины в блок.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто еще в июле заявлял, что следующая оценка процесса присоединения Украины должна включать проверку, соблюдаются ли внутри государства права венгерской общины.
По мнению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украине и Молдове необходимо предоставить право на вступление в ЕС. Как она заявила, тогда страны не попадут под влияние государств, не разделяющих ценности Евросоюза.
Популярное сейчас
- Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты
- Звягель официально представил преемника Максимова
- ВСУ уничтожили первую подводную лодку в этой войне. Генштаб обновил данные о потерях россиян за 13 сентября
- После спецоперации с Ми-8 количество желающих российских военных сдаться Украине выросло на 70% – Юсов
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО