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СМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС

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В октябре или ноябре ожидается, что Еврокомиссия предоставит оценку условий вступления Украины в блок

СМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Скорее всего Франция и Германия поддерживают начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, впрочем, основным препятствием на пути к вступлению может стать Венгрия.

Неназванные дипломаты и чиновники ЕС считают, что возражений Венгрии будет достаточно для того, чтобы заблокировать начало переговоров о вступлении.

"Для Украины самым большим препятствием является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств. В политическом плане это будет самым важным препятствием", - сказал агентству на условиях анонимности дипломат-высокопоставленный чиновник ЕС.

В октябре или ноябре ожидается, что Еврокомиссия предоставит оценку условий вступления Украины в блок.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто еще в июле заявлял, что следующая оценка процесса присоединения Украины должна включать проверку, соблюдаются ли внутри государства права венгерской общины.

По мнению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украине и Молдове необходимо предоставить право на вступление в ЕС. Как она заявила, тогда страны не попадут под влияние государств, не разделяющих ценности Евросоюза.

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В статье: война с россией
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Источник:
bukvy

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