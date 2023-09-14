Спутниковое фото позиций российской ПВО С-400 Триумф, уничтоженной вблизи оккупированной Евпатории
Спутниковый фото появились в сети
getty images
В сети опубликовали спутниковое фото российского комплекса ПВО С-400 "Триумф", который был уничтожен в результате утренней атаки вблизи оккупированной Евпатории.
Читайте такжеНочью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Фото сделано две недели назад. На снимке видна российская батарея ЗРК (С-400) вблизи оккупированной Евпатории.
Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.
Позже источники сообщали, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.
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