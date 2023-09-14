Украинские пилоты прошли предварительную подготовку на истребителях Gripen – шведский премьер

Украинские пилоты уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen, заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон, слова которого приводит Sveriges Radio.

"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", - заявил Йонсон.

Читайте также Швеция рассмотрит предоставление истребителей Gripen для Украины - СМИ

Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По словам Йонсона, опыт, полученный во время такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.

Напомним, что во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию в августе обсуждалось предоставление Украине истребителей Gripen.

Однако позже премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов передавать их Украине пока нет.

Недавно СМИ сообщили, что правительство Швеции может дать поручение Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen.