Украинские пилоты прошли предварительную подготовку на истребителях Gripen – шведский премьер
А это действительно обнадеживающая информация
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские пилоты уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen, заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон, слова которого приводит Sveriges Radio.
"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", - заявил Йонсон.
Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По словам Йонсона, опыт, полученный во время такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.
Напомним, что во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию в августе обсуждалось предоставление Украине истребителей Gripen.
Однако позже премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов передавать их Украине пока нет.
Недавно СМИ сообщили, что правительство Швеции может дать поручение Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen.
Популярное сейчас
- Ночью возле Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 Триумф стоимостью 1,2 миллиарда долларов
- Звягель официально представил преемника Максимова
- В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео
- Силы обороны ликвидировали еще почти пятьсот захватчиков. Генштаб обновил данные российских потерь
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО