Заводы, банки, миллиардеры. США ввели новые масштабные санкции против России

Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 сентября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда.

Об этом сообщает Минфин США.

Ограничения против российских миллиардеров

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Под американские санкции попали такие лица:

Искандар Махмудов;

Андрей Бокарев;

Ольга Сыровацкая;

Джахангир Махмудов;

Мкртич Окроян;

Алла Бабан;

Анна Окроян;

Андраник Окроян;

Арутюн Окроян;

Игорь Алтушкин.

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.

Какие предприятия попали под ограничения

"Автоваз";

"Москвич";

"Трансмашхолдинг";

"Росавтодор";

НПО "Сатурн";

"Синко-Банк";

"Российская медная компания";

"Объединенная металлургическая компания";

"Соллерс".

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

Министр финансов США Джанет Йеллен уточнила, что новые санкции нацелены против российской элиты и российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий.

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Стоит отметить, что по информации Reuters, администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции.