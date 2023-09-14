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Заводы, банки, миллиардеры. США ввели новые масштабные санкции против России

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Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций

Заводы, банки, миллиардеры. США ввели новые масштабные санкции против России

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 сентября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда.

Об этом сообщает Минфин США.

Ограничения против российских миллиардеров

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Под американские санкции попали такие лица:

  • Искандар Махмудов;
  • Андрей Бокарев;
  • Ольга Сыровацкая;
  • Джахангир Махмудов;
  • Мкртич Окроян;
  • Алла Бабан;
  • Анна Окроян;
  • Андраник Окроян;
  • Арутюн Окроян;
  • Игорь Алтушкин.

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.

Какие предприятия попали под ограничения

  • "Автоваз";
  • "Москвич";
  • "Трансмашхолдинг";
  • "Росавтодор";
  • НПО "Сатурн";
  • "Синко-Банк";
  • "Российская медная компания";
  • "Объединенная металлургическая компания";
  • "Соллерс".

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

Министр финансов США Джанет Йеллен уточнила, что новые санкции нацелены против российской элиты и российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий.

Стоит отметить, что по информации Reuters, администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции.

"Внесенные в санкционный список, включающий судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны России, которые подпадают под санкции, и помощи в передаче "товаров двойного назначения", - говорится в материале.

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В статье: война с россией
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