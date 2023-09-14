Заводы, банки, миллиардеры. США ввели новые масштабные санкции против России
Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 сентября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда.
Об этом сообщает Минфин США.
Ограничения против российских миллиардеров
Под американские санкции попали такие лица:
- Искандар Махмудов;
- Андрей Бокарев;
- Ольга Сыровацкая;
- Джахангир Махмудов;
- Мкртич Окроян;
- Алла Бабан;
- Анна Окроян;
- Андраник Окроян;
- Арутюн Окроян;
- Игорь Алтушкин.
Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.
Какие предприятия попали под ограничения
- "Автоваз";
- "Москвич";
- "Трансмашхолдинг";
- "Росавтодор";
- НПО "Сатурн";
- "Синко-Банк";
- "Российская медная компания";
- "Объединенная металлургическая компания";
- "Соллерс".
Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.
Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.
Министр финансов США Джанет Йеллен уточнила, что новые санкции нацелены против российской элиты и российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий.
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Стоит отметить, что по информации Reuters, администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции.
"Внесенные в санкционный список, включающий судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны России, которые подпадают под санкции, и помощи в передаче "товаров двойного назначения", - говорится в материале.
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