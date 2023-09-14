Совладельца Черноморца Боруховича также арестовали по делу о незаконном завладении аэропортом Одесса
С правом залога в размере 120.8 млн гривен
Высший антикоррупционный суд в среду, 13 сентября, избрал меру пресечения для одесского бизнесмена, совладельца "
Бизнесмен заключен под стражу по подозрению в незаконном завладении аэропортом "Одесса".
На прошлой неделе аналогичную меру пресечения с залогом 268,4 миллиона гривен выбрали
Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.
Также в деле фигурируют бывший мэр Одессы Алексей Костусев и один из его экс-заместителей.
По версии правоохранителей, вышеперечисленные лица могли завладеть имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг.
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