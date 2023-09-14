Совладельца Черноморца Боруховича также арестовали по делу о незаконном завладении аэропортом Одесса

Высший антикоррупционный суд в среду, 13 сентября, избрал меру пресечения для одесского бизнесмена, совладельца " Черноморца " Алекса Боруховича (ранее – Александр Грановский) в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 120,8 млн гривен.

Бизнесмен заключен под стражу по подозрению в незаконном завладении аэропортом "Одесса".

На прошлой неделе аналогичную меру пресечения с залогом 268,4 миллиона гривен выбрали для другого владельца одесского клуба Бориса Кауфмана.

Борис Кауфман и Алекс Борухович, являющиеся бизнес-партнерами и финансирующие одесский коллектив, сейчас проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса", где общая сумма ущерба оценивается в 2,5 миллиарда гривен.

Также в деле фигурируют бывший мэр Одессы Алексей Костусев и один из его экс-заместителей.

По версии правоохранителей, вышеперечисленные лица могли завладеть имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг.