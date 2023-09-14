На войне против Украины погиб уже второй командир 247-го десантного полка РФ, - СМИ
Первый комполка отправился на концерт к Кобзону еще в феврале прошлого года
фото из свободных источников
На войне против Украины погиб уже второй за время полномасштабного вторжения командир 247-го десантно-штурмового полка РФ Василий Попов.
Об этом говорится в материале российского издания "Медиазона".
Отмечается, что первый полковник гвардии Константин Зизевский погиб в первые дни войны, 26 февраля 2022 года.
О гибели же Попова первым сообщил прокремлевский блогер Егор Гузенко, который является автором одного из пропагандистских ТГ-каналов.
Позже в специализированных группах, посвященных российским ВДВ в "ВКонтакте" появились посмертные стихи и эпитафии стихи, посвященные памяти Попова.
Благодаря "сливам" из российских баз данных "Медиазоне" удалось выяснить, что Василию Викторовичу Попову на момент гибели было 38 лет.
В телефонных книжках он был записан как "капитан" и "майор", но в 2021 году учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание.
Попова, как отмечают источники, назначили командиром 247-го полка совсем недавно. Еще в августе подразделением руководил другой офицер.
Полк входит в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и дислоцирован в Ставрополе.
Подразделение понесло тяжелые потери в начале полномасштабного вторжения РФ. Издание отмечает, что в первую неделю войны полк потерял не менее 60 человек погибшими при попытке штурма Николаева.
"Среди них был и командир полка Константин Зизевский. Кроме того, известно о гибели командира 2-го батальона этого полка Дмитрия Лисицкого, он погиб в конце марта 2023 года", — пишет "Медиазона".
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