Силы обороны поразили два патрульных корабля ЧФ РФ типа Василий Быков, - СтратКом ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

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Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, что чуть ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь с 13 на 14 сентября ЧФ России якобы отразил атаку украинских морских беспилотников.