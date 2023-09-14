Появилось первое видео поврежденного БДК РФ Минск. Надстройка фактически уничтожена
Повреждения надстроек корабля очень серьезные
wikipedia
В результате удара по Севастополю в ночь на 13 сентября был поврежден большой десантный корабль "Минск". В сети появилось видео последствий попадания по кораблю.
Видео появилось в украинских Telegram-каналах.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что корабль РФ имеет значимые разрушения. При этом россияне продолжают ликвидировать задымление на нем. "Минск" поливают водой и оценивают последствия попадания.
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Следует заметить, что ранее в СМИ появились
Напомним, по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар.
В результате атаки повреждены подлодка и десантный корабль оккупантов, а также завод судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.
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