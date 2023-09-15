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На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом, - СМИ

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Где состоится встреча пока что неясно

На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом, - СМИ

Zelensky Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает NBC News.

"Президент Украины Владимир Зеленский планирует поучаствовать в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе", - говорится в материале.

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Также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.

Пока неясно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или Белом доме. В последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.

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В статье: Владимир Зеленский Джо Байден война с россией
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