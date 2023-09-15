Теперь официально. ВСУ освободили Андреевку Донецкой области - Генштаб

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении в ходе штурмовых действий освободили село Андреевка Донецкой области, наносят российской стороне значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 сентября.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным Генштаба, россияне накануне нанесли 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглась припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области;

Надежда, Новоегоровка Луганской области;

Клещеевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;

Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.