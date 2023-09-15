Теперь официально. ВСУ освободили Андреевку Донецкой области - Генштаб
Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 сентября
DeepState
Силы обороны Украины на Бахмутском направлении в ходе штурмовых действий освободили село Андреевка Донецкой области, наносят российской стороне значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений.
Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 сентября.
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По данным Генштаба, россияне накануне нанесли 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглась припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись населенные пункты:
Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области;
Надежда, Новоегоровка Луганской области;
Клещеевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
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