Уничтожаем танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.09.23.

За четверг, 14 сентября, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 271440 человек.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также за минувшие сутки было уничтожено 105 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 28 единиц артиллерийских систем и 13 танков.

Потери россиян в технике: