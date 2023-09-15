  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уничтожаем танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
В тренде

Уничтожаем танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

За минувшие сутки было уничтожено 105 единиц техники

Уничтожаем танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки

The New York Times

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.09.23.

За четверг, 14 сентября, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 271440 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 105 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 28 единиц артиллерийских систем и 13 танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4612 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 8814 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 5972 (+28) ед,
  • РСЗО - 774 (+5) ед,
  • средства ПВО - 521 (+4) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4714 (+17) ед,
  • крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8492 (+34) ед,
  • специальная техника - 889 (0) ед.
По теме
yellow-arrow
Ночью враг атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Работало ПВО
yellow-arrow
СБУ провводит обыск у нардепа Нестора Шуфрича, ему инкриминируют государственную измену - источник
yellow-arrow
UA-Футбол принимает участие в аудиопремии лучших подкастеров Украины СЛУШНО-2023 – поддержите нас своим голосом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде