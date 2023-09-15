Уничтожаем танки и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
За минувшие сутки было уничтожено 105 единиц техники
The New York Times
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.09.23.
За четверг, 14 сентября, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 271440 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 105 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 28 единиц артиллерийских систем и 13 танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 4612 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 8814 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 5972 (+28) ед,
- РСЗО - 774 (+5) ед,
- средства ПВО - 521 (+4) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4714 (+17) ед,
- крылатые ракеты - 1455 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8492 (+34) ед,
- специальная техника - 889 (0) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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