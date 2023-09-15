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СБУ провводит обыск у нардепа Нестора Шуфрича, ему инкриминируют государственную измену - источник

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Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети

СБУ провводит обыск у нардепа Нестора Шуфрича, ему инкриминируют государственную измену - источник

СБУ

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области, сообщает главный редактор издания "Цензор. НЕТ" Юрий Бутусов. По данным некоторых других источников, у нардепа пока проводят только обыск.

В общем, сегодня происходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.

По заключению следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется государственная измена.

В прошлом Нестор Шуфрич был президентом футбольного клуба ОСК "Закарпатье", который впоследствии стал ФК "Говерла", клуб прекратил свое существование в 2016 году.

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В статье: война с россией
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Источник:
Юрій Бутусов

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