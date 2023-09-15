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Ночью враг атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Работало ПВО

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Всего зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА

Ночью враг атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Работало ПВО

Міністерство оборони України

UA-Футбол
Новина українською

Ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф).

Всего зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны.

По данным Генштаба, россияне накануне нанесли 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглась припортовая инфраструктура, частные жилые дома.
По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской области.

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В статье: война с россией
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