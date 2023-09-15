Ночью враг атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Работало ПВО
Всего зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА
Міністерство оборони України
Ночью 15 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф).
Всего зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны.
По данным Генштаба, россияне накануне нанесли 2 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.
Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглась припортовая инфраструктура, частные жилые дома.
По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской области.
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