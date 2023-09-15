  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Игорь Коломойский получил третье подозрение. По данным следствия, он незаконно завладел суммой в более 700 миллионов долларов
В тренде

Игорь Коломойский получил третье подозрение. По данным следствия, он незаконно завладел суммой в более 700 миллионов долларов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ранее Коломойскому сообщили подозрение в мошенничестве и отмывании денег

Игорь Коломойский получил третье подозрение. По данным следствия, он незаконно завладел суммой в более 700 миллионов долларов

Фото: Depositphotos.com

UA-Футбол
Новина українською

По данным следствия, с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, что на то время было эквивалентно более 700 млн $.

Для этого он создал преступную группировку. В нее вошли сотрудники "Приватбанка", в котором он был учредителем и акционером. С их согласия Коломойский якобы делал систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", после чего их зачисляли на личный счет Коломойского.

Ранее Коломойскому сообщили подозрение в мошенничестве и отмывании денег - в течение 2013-2020 годов он легализовал 570 млн грн, выведя их за границу, через подконтрольные банки.

По второму подозрению он вместе с другими работниками "Приватбанка" завладел суммой в 9,2 млрд грн банковского учреждения.

Игорь Коломойский получил третье подозрение. По данным следствия, он незаконно завладел суммой в более 700 миллионов долларов - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Ночью враг атаковал Хмельницкую область ударными беспилотниками. Работало ПВО
yellow-arrow
СБУ провводит обыск у нардепа Нестора Шуфрича, ему инкриминируют государственную измену - источник
yellow-arrow
UA-Футбол принимает участие в аудиопремии лучших подкастеров Украины СЛУШНО-2023 – поддержите нас своим голосом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.09.2023 в 12:20
Здається Дніпро-2 вже не буде .
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде