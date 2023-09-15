Игорь Коломойский получил третье подозрение. По данным следствия, он незаконно завладел суммой в более 700 миллионов долларов
Ранее Коломойскому сообщили подозрение в мошенничестве и отмывании денег
Фото: Depositphotos.com
По данным следствия, с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, что на то время было эквивалентно более 700 млн $.
Для этого он создал преступную группировку. В нее вошли сотрудники "Приватбанка", в котором он был учредителем и акционером. С их согласия Коломойский якобы делал систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", после чего их зачисляли на личный счет Коломойского.
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Ранее Коломойскому сообщили подозрение в мошенничестве и отмывании денег - в течение 2013-2020 годов он легализовал 570 млн грн, выведя их за границу, через подконтрольные банки.
По второму подозрению он вместе с другими работниками "Приватбанка" завладел суммой в 9,2 млрд грн банковского учреждения.
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