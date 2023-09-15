Детали освобождения Андреевки от воинов 3 ОШБ. Уничтожена почти вся пехота и техника 72 бригады РФ, ликвидированы три комбата

В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен.

За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

- начальника бригадной разведки врага;

- трех комбатов ;

- и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники.

По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200х, 300х противника и другие интересные детали операции - позже.

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Подчеркиваем, подразделения 72-й омсбр рф неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал.

Взятие и удержание населенного пункта Андреевка - наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих боев мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет воздано только кровью.