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Полк Калиновского заявил об освобождении Клещеевки

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Недавно также была освобождена и Авдеевка

Полк Калиновского заявил об освобождении Клещеевки

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Полк имени Кастуся Калиновского сообщил об освобождении села Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой области и показал видео, на котором видно, как бойцы идут по населенному пункту.

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"На видео - кадры, снятые медиками Калиновского полка, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клищеевку (пригород Бахмута). Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никиты Кривцова", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.

Защитники третьей штурмовой бригады сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и разбит вдребезги, а взятие и удержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута.

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В статье: война с россией
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