Шмыгаль - про выборы во время войны: Если партнеры найдут форматы, то украинские власти готовы их рассмотреть
И снова про выборы
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Украина готова рассматривать форматы от партнеров касательно возможности проведения выборов. Но в государственном бюджете на следующий 2024 год не предусмотрены деньги на их проведение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время брифинга.
Он отметил, что "правительство не выборный орган" и "выборы правительство интересуют не меньше". Впрочем, в бюджете на следующий год на выборы не предусмотренны средства.
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"Мое личное мнение совпадает с президентом - у нас нет юридических механизмов и физических механизмов. Как голосовать людям в траншеях, в окопах, как баллотироваться? Как наблюдателям наблюдать за выборами? Что делать людям на оккупированных территориях, что делать с ВПЛ, это вопросы, ответы на которые никто не дал. Нам нужно освободить земли, а потом заниматься политикой", - заявил Шмыгаль.
Также глава правительства акцентировал, что выборы в условиях войны должны быть демократически признанными и добавил, если партнеры найдут форматы, то украинские власти готовы их рассмотреть.
Как известно, в этом году в Украине должны были состояться парламентские выборы. Они запланированы на 29 октября 2023 года, но полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы.
Кроме того, еще до начала большой войны планировалось, что в 2024 году должны были пройти президентские выборы. Они запланированы на весну.
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