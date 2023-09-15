Кубок Дэвиса. Белинский и Безбородько потерпели поражение, Алексей Крутых сравнял счет с Колумбией

Украинский теннисист Алексей Крутых сравнял счет по партиях в матче Кубка Дэвиса. Он впервые обыграл соперника из топ-100 и продолжил победную серию за сборную в Кубке Дэвиса, выиграв четвёртый матч подряд (один парный включительно).

Кубок Дэвиса. Каспи, Грузия

УКРАИНА 2-2 КОЛУМБИЯ

Вячеслав Белинский/Илья Белобородько - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара 2:6, 4:6

Алексей Крутых - Даниэль Элаи Галан 3:6, 6:0, 6:3

Ранее Белинский и Белобородько потерпели первое поражение уступив Хуану Себастьяну и Роберту Фаре.

Для Вячеслава это был первый парный матч за сборную, а Илья сыграл третью парную встречу, потерпев первое поражение.

Теперь все решится в матче Владислава Орлова и Николаса Михея.