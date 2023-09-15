Кубок Дэвиса. Владислав Орлов принес победу Украине в дуэле с Колумбией
Невероятный матч в исполнении украинского теннисиста
https://uatv.ua
15 сентября завершился решающий матч Кубка Дэвиса 2023 в котором сборная Украины сыграла с Колумбией. Встречи прошли в грузинском городе Каспи.
Украинский теннисист Владислав Орлов одержал победу в решающем матче за выход в плей-офф Элитной группы Кубка Дэвиса.
Орлов уступил в первом сете и все же смог отыграться во втором. В решающей партии украинец перевел игру на тай-брейк, на котором взял верх (7:4).
Для нашей сборной эта победа стала первой за семь лет.
Кубок Дэвиса. Первая мировая группа. Пятый матч.
Владислав Орлов – Николас Мехия – 2:1 (5:7, 6:4, 6:6 (7:4)
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