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ГУР: Есть информация из разных источников, что Кадыров впал в кому

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Военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за болезней

ГУР: Есть информация из разных источников, что Кадыров впал в кому

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее СМИ сообщали, что Кадыров якобы впал в кому.

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Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL отметил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. "Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были – обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.

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Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной недуга не является ранение.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее источники сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолете его доставляли в Москву, но там ему ничем не смогли помочь, поэтому вернули назад в Чечню. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, вероятно, в ОАЭ.

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В статье: Рамзан Кадыров Андрей Юсов война с россией
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2023 в 21:20
Сподіваюся, що подохне ця ганьба чеченського народу. Герої Дудаєв, Басаєв, Радуєв, Масхадов і це...
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0
0
Грязный Гаррик (C)
15.09.2023 в 21:07
Мы эти сказки слышем уже наверное лет 5.И путлер болеет и ракет осталось на 2-3 все так...
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0
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
15.09.2023 в 21:05
Виникла нагальна потреба у лікуванні в Україні. З нетерпінням чекаємо.
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
15.09.2023 в 20:20
Гадаю що наступна новина буде що він вже здох
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+3
0

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