ГУР: Есть информация из разных источников, что Кадыров впал в кому
Военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии из-за болезней
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее СМИ сообщали, что Кадыров якобы впал в кому.
Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL отметил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. "Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были – обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.
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Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной недуга не является ранение.
"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – сказал представитель ГУР.
Напомним, ранее источники сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолете его доставляли в Москву, но там ему ничем не смогли помочь, поэтому вернули назад в Чечню. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, вероятно, в ОАЭ.
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