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Румыния будет сбивать российские дроны в случае угрозы, – штаб обороны

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Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы

Румыния будет сбивать российские дроны в случае угрозы, – штаб обороны

фото из свободных источников

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Заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее серьезную угрозу, сообщает Digi24.

Георгица Влад рассказал, что Румыния в связи с частыми атаками России на украинские порты на Дунае, вплотную к румынской территории, разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

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"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии", – сказал генерал Влад.

На вопрос о том, будет ли Румыния применять свою ПВО против российских беспилотников, Георгица Влад не стал этого исключать.

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"В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – сказал генерал.

Напомним, 13 сентября в приграничном с Украиной районе Тульча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.

В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Также на этой неделе начали строить укрытия в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
15.09.2023 в 20:48
Румунія збиватиме російські дрони у разі загрози для США, – штаб оборони
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