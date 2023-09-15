Румыния будет сбивать российские дроны в случае угрозы, – штаб обороны
Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы
фото из свободных источников
Заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее серьезную угрозу, сообщает Digi24.
Георгица Влад рассказал, что Румыния в связи с частыми атаками России на украинские порты на Дунае, вплотную к румынской территории, разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.
"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии", – сказал генерал Влад.
На вопрос о том, будет ли Румыния применять свою ПВО против российских беспилотников, Георгица Влад не стал этого исключать.
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"В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – сказал генерал.
Напомним, 13 сентября в приграничном с Украиной районе Тульча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.
В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.
Также на этой неделе начали строить укрытия в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.
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