Экспериментальный дрон СБУ поразил ракетный корабль РФ Самум, - источник
Дрон провел атаку 14 сентября
wikipedia
Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" подбил российский ракетный корабль "Самум" вблизи Севастопольской бухты.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Морской дрон СБУ вчера атаковал ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту.
"Морський малюк" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль утратил ход.
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Оккупантам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.
Для атаки на корабль рашистов СБУ применила экспериментальный образец морского дрона, работающего даже в шторм. Его сложно обнаружить за высокими волнами.
Во время операции высота волн достигала 1,5-2 метра.
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