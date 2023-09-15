Польша продлит запрет импорта украинского зерна, Румыния готова увеличить транзит

Решение Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева не повлияют на решение Польши ввести собственный запрет.

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий во время встречи с избирателями в городе Элк.

"Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил Моравецкий, подчеркнув, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска (которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию) и, вероятно, лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.

"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.

В о же время, министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну оценил как реалистичные намерения страны удвоить объемы транзита зерна из Украины через румынский порт Констанца, потребность в этом выросла после выхода России по Черноморской зерновой инициативе, сообщает Reuter.

Гриндяну заявил после встречи с представителями Украины, Молдовы, Еврокомиссии и США, посвященной проблемам экспорта украинского зерна

"Уровень транзита, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет четыре миллиона тонн, и это возможно", – подчеркнул Гриндяну.

По словам румынского министра, для этого предполагается увеличение персонала для ускоренного прохождения судов через Сулинский канал на Дунае – он ведет в Констанцу, а также финансируемый ЕС проект, направленный на то, чтобы сделать канал круглосуточно судоходным.