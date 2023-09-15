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Польша продлит запрет импорта украинского зерна, Румыния готова увеличить транзит

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Польские фермеры имеют серьезную позицию перед выборами

Польша продлит запрет импорта украинского зерна, Румыния готова увеличить транзит

Новина українською

Решение Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября в обмен на ограничения со стороны Киева не повлияют на решение Польши ввести собственный запрет.

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий во время встречи с избирателями в городе Элк.

"Запрет на импорт (со стороны Еврокомиссии. – ред.) снят. Мы продолжим запрет на импорт", – заявил Моравецкий, подчеркнув, что Варшава не будет слушать "Тускового Берлина" и Вебера, имея в виду экс-премьера Дональда Туска (которого нынешние власти Польши обвиняют в работе на Германию) и, вероятно, лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Читайте такжеВ МИД Польши заявили, что отношения Варшавы с Киевом "в последнее время не самые лучшие". Зеленский отреагировал

"Мы продолжим запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие одобрения ЕС", – подчеркнул премьер Польши.

В о же время, министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну оценил как реалистичные намерения страны удвоить объемы транзита зерна из Украины через румынский порт Констанца, потребность в этом выросла после выхода России по Черноморской зерновой инициативе, сообщает Reuter.

Гриндяну заявил после встречи с представителями Украины, Молдовы, Еврокомиссии и США, посвященной проблемам экспорта украинского зерна

"Уровень транзита, которого мы хотим достичь в ближайшие месяцы, составляет четыре миллиона тонн, и это возможно", – подчеркнул Гриндяну.

По словам румынского министра, для этого предполагается увеличение персонала для ускоренного прохождения судов через Сулинский канал на Дунае – он ведет в Констанцу, а также финансируемый ЕС проект, направленный на то, чтобы сделать канал круглосуточно судоходным.

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В статье: Матеуш Моравецкий война с россией
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Источник:
PAP

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
15.09.2023 в 22:50
ляхи показують своє істене лице
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