Сидклей покинул Динамо, Реал хочет выкупить конкурента Лунина, Хави продлит контракт с Барсой. Главные новости за 15.09

"Динамо" на своем официальном сайте сообщило о прекращении сотрудничества с защитником Сидклеем. Договор с бразильцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сидклей присоединился к "Динамо" в июле 2018 года после трансфера из "Атлетико Паранаэнсе". С тех пор он провел 26 матчей за киевлян в УПЛ, 2 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге Европы.

Мадридцы рассматривают возможность полноценного выкупа контракта голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги. "Синие" хотят выручить за него 25 миллионов евро, но "Реал" не готов выкладывать за футболиста больше 18 миллионов евро. Весь текущий сезон испанец проведет в составе "сливочных" на правах аренды. При этом Лунин решил не продлевать контракт с клубом.

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Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал, когда будет официально представлена информация о продлении его трудового договора. Коуч отметил, что обо всем объявят уже через несксолько дней. Хави заверил, что он счастлив в Каталонии. Напомним, испанец возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Его текущий договор рассчитан до конца этого сезона.

Тренером и игроком августа в АПЛ выбрали представителей "шпор", в стартовых четырех турах лондонцы набрали 10 очков. После ничьи в первом туре с "Брентфордом" лондонцы одержали три победы подряд: над "МЮ", "Бормутом" и "Бернли". Анже Постекоглу и Джеймс Мэддисон присоединились к "Тоттенхэму" этим летом, предыдущим клубом греческого тренера был "Селтик", а футболист сборной Англии перешел из "Лестера" (2+2 в 4 матчах за "шпор").

Очередные туры чемпионатов открылись в Германии и Франции. В Бундеслиге так вообще – топ-матчем. В поединке, полном моментов, команда Алонсо сыграла вничью с коллективом Тухеля. Забитым голом отметился Гарри Кейн. "Байер" продолжает лидировать в турнирной таблице, мюнхенцы дышат в спину, у них такое же количество очков, но хуже разница мячей. В то же время "ПСЖ" не хватило дубля Мбаппе. "Ницца" забила трижды". В Лиге 1 лидирует "Монако", "Ницца" и "ПСЖ" занимают 2 и 3 места соответственно.