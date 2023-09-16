  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны уничтожили 350 россиян и около 90 единиц техники. Генштаб подытожил потери врага
В тренде

Силы обороны уничтожили 350 россиян и около 90 единиц техники. Генштаб подытожил потери врага

Общие новости
(1 голосов)

Украинские защитники продолжают стоять на обороне страны

Силы обороны уничтожили 350 россиян и около 90 единиц техники. Генштаб подытожил потери врага

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

За прошедшие сутки было ликвидировано 350 захватчиков. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 89 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 271 790 (+350 за прошедшие сутки) человек,
  • танков ‒ 4616 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8824 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 5988 (+16) ед,
  • РСЗО – 774 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 521 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4738 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 1455 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8525 (+33) ед,
  • специальной техники – 891 (+2).
По теме
yellow-arrow
Сидклей покинул Динамо, Реал хочет выкупить конкурента Лунина, Хави продлит контракт с Барсой. Главные новости за 15 сентября
yellow-arrow
Польша продлит запрет импорта украинского зерна, Румыния готова увеличить транзит
yellow-arrow
Печерский суд отправил нардепа Шуфрича в СИЗО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде