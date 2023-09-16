Силы обороны уничтожили 350 россиян и около 90 единиц техники. Генштаб подытожил потери врага
Украинские защитники продолжают стоять на обороне страны
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
За прошедшие сутки было ликвидировано 350 захватчиков. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 89 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 271 790 (+350 за прошедшие сутки) человек,
- танков ‒ 4616 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8824 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 5988 (+16) ед,
- РСЗО – 774 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 521 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4738 (+24),
- крылатых ракет ‒ 1455 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8525 (+33) ед,
- специальной техники – 891 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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