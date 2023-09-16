Экс-тренер Металлиста – о возможном предложении от российского клуба: Меня политика вообще не интересует

Бывший тренер "Металлиста" Перица Огненович в интервью рассказал, как относится к возможной работе в российском чемпионате.

“ – Ваше имя выплыло среди заявленных участников "матча памяти" Ильи Цимбаларя в Москве, но вы там не играли. Что это было?

– По поводу матча мне звонил один человек, я даже не знаю его имени. Он сказал, что в Москве будет проходить какая-то товарищеская игра и пригласил меня принять участие. Но я отказал, потому что занимаюсь сейчас своим трудоустройством и у меня была запланирована встреча с президентом одного клуба.

– Если вам поступит предложение от российского клуба, согласитесь?

– Я работаю тренером, моя задача – обеспечивать свою семью. Меня политика вообще не интересует, я просто хочу заниматься любимым делом – быть футбольным тренером.

Надеюсь, что в Украине скоро закончится война и люди перестанут погибать. В Сербии тоже была война, мы тоже через это прошли, потому понимаем вас.

– Вы понимаете, что происходит в Украине, что Россия – агрессор?

– Я понимаю, что происходит в Украине, но не хочу об этом говорить более подробно. Есть политики, люди, которые занимаются решением этого вопроса и получают за это зарплату. Я же человек, занимающийся спортом, и люблю каждый народ мира.

– Насколько я понял, вы поклонник слогана "спорт вне политики". Международные федерации, отстранившие российских спортсменов от соревнований, приняли правильное решение?

– Сербских спортсменов в свое время тоже дисквалифицировали. Я считаю, что спортсмены не виноваты в войнах. Это мое личное мнение”, - сказал Огненович.