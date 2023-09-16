Бывший арбитр Андрей Лисаковский: Про реалии войны, рогатки для рашистов, пленного удмурта-калмыка и футболку Салюка

Непроста судьба бывшего футболиста, а впоследствии арбитра Андрея Лисаковского. Полтора года назад в интервью UA-Футбол он рассказывал, как в сентябре 2021-го находился между жизнью и смертью, когда получил ранение в результате бытового конфликта. Это произошло после того, как Лисаковский пришел в гости к матери и узнал, что ее обидел сосед. Сын решил выяснить у обидчика, что к чему и подвергся… выстрелу из ружья "Сайга". Он был произведен агрессивным соседом через металлическую дверь, однако последствия оказались неутешительными: 53 дробинки из 75 попали в тело мужчины, после чего он на протяжении нескольких суток находился в коме в одной из больниц Одессы.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

К счастью, несмотря на повреждение ряда внутренних органов, Андрей Лисаковский все же сумел выжить. А через пять месяцев, когда процесс восстановления еще продолжался, началась полномасштабная война. Вторжение агрессора на родную землю не оставили равнодушным нашего героя. В самом начале войны он пополнил ряды ВСУ, в которых находится и поныне.

Похоже, что после тяжелого испытания двухлетней давности Лисаковского уже ничем не испугаешь. В этом удалось убедиться корреспонденту UA-Футбола во время разговора с нашим защитником. За время войны к его спортивной закалке добавились еще и полученные в боях военные навыки, мужество и выносливость.

Читайте такжеАндрей Лисаковский: о трех дробинках в сердце, буднях теробороны и обращении к командиру российского эсминца

- Весной 2022 года, когда отправлялись на войну, представляли себе, насколько это серьезно?

– Конечно же, нет. Не имел понятия, куда шел. Не понимал, что война настолько страшная и ужасная вещь. Очень страшная.

- Бывало ли такое, когда ловили себя на мысли: "Неужели это реальность, а не кино"?

– Да. Поначалу думал: все так просто. Однако оказалось, что совсем нет. Очень тяжелая война...

– В конце сентября 2021 года, оставшись живым после злосчастного выстрела из "Сайги", вы отмечаете второй день рождения. Третьего за период войны не было?

– Почему же? У меня, наверное, еще пять таких дней рождения было! К сожалению, на войне тоже не обошлось без ранений. Ничего не поделаешь, таковы ее реалии. Главное, что мы продвигаемся вперед, лупя кацапов. Очень многое делаем для нашей Победы.

- Было ли такое, что вы смотрели смерти прямо в глаза?

– (Уверенно). Да. Бывало, и не раз. Это война, в которой подобные вещи происходят постоянно. Как-то была ситуация, когда я оказался в каких-то двадцати метрах от вражеского бойца. Один на один! Меня тогда спасла собственная оперативность.

– Часто приходилось эффективно применять оружие?

– Скажу, как есть: да, убивал рашистов. Лупил их из разных видов оружия. Сколько их положил? (Ненадолго задумавшись). Немало. Так и хочется сказать: "Кацапы, пожалуйста, не приходите на нашу землю, потому что будем убивать".

- Вражеского войска на украинской земле очень много, а пополнение прибывает и прибывает…

– Их действительно много. Сейчас на том направлении, где я нахожусь, насчитывается тысяч 100. Что ж, будем их перемалывать, щелкать. Только так, не иначе!

- К будням войны уже успели привыкнуть или случаются какие-то неожиданности?

– Неожиданности еще есть. Признаюсь честно: бывает страшно, ведь летит всякая хр…нь. Но как бы то ни было, а ярость к врагу, который цинично и подло вторгся в Украину, дает воодушевление его уничтожать. Еще раз хочу сказать кацапам: "Не идите сюда, потому что вам будет очень больно. Буду уничтожать и их, и все, что движется". Нам не нужно супервооружение – если понадобится, то проклятого врага будем уничтожать рогатками. Или будем душить голыми руками.

- Притупилось ли у вас чувство страха за более чем полтора года войны?

– Нет, не могу так сказать. Ведь реально бывает очень тяжело. Помнится один случай, когда было страшно. Однажды ночью на нашу позицию пробралась ДРГ в количестве трех десятков человек. А это очень страшно, когда враг заходит к тебе неожиданно с тыла и убивает сослуживцев. Бой тогда завязался очень тяжелый. Рашисты бросали в нас гранаты, мы же отбивались, как могли. Но повторюсь: было реально страшно. Но когда вышли из боя, на душе стало спокойнее.

– В плен многих брали?

– Лично я взял одного такого "гуся". Даже и не понял сначала, кто он по национальности – может удмурт, а может калмык. С соответствующим разрезом глаз. Так вот, взял его в плен, а уже потом, когда я передал врага нашим ребятам, отвечающим за пленных, он сказал, что готов предоставить всю информацию, которой владеет. Рассказав, что нас интересовало, этот удмурт-калмык потом попал в обменный фонд.

– Насколько известно, на передовой нашим соотечественникам помогают добровольцы из других стран. Чувствуется ли, что против врага бьется объединенный общей целью мощный кулак?

– С нами, украинцами, воюют грузины, чеченцы, итальянцы и даже есть американцы. Ребята, которые пришли нам на помощь, вносят немалый вклад в Победу. Нас всех объединяет известный девиз: "Один за всех – все за одного". В этом плане все четко.

– Предательство случается?

– Да, к сожалению, предатели были, есть и будут. Многое встречаем на войне. Хуже всего, когда до этого опускаются высшие чины.

– Как осуществляется управление военными действиями?

– Наш Президент дает нам определенные задачи. Мы подчиняемся также Министру обороны и человеку, который делает для нас все, что нужно. За Владимира Зеленского и Валерия Залужного лично я пойду в огонь и в воду. Это однозначно!

– По футболу скучаете?

– (Без раздумий) Да. Удается ли смотреть футбол в окопе или блиндаже? Нет, нам не до этого. Как и не до того, чтобы погонять мяч. Слежу только за выступлениями сына, который является сборником Украины U-17. Правда, смотрю матчи нашей национальной сборной. Приехав на несколько суток в Одессу, была возможность посмотреть телетрансляцию отборочного поединка Евро-2024 Украина - Англия. Очень понравилось, как наша сборная в нем сыграла. Это – супер! Сергей Ребров, с которым мы давно знакомы, сумел поставить и всячески совершенствовать игру национальной команды, за что ему искреннее спасибо. А еще спасибо за то, что несмотря на тяжелые времена, он приехал в Украину и достойно делает свое дело.

– За турнирными показателями главной команды родного города – "Черноморца" следите?

– Конечно, по мере возможностей стараюсь это делать. Дело в том, что в составе одесской команды и молодежной сборной Украины играет сын моего одноклассника Владимира Салюка, с которым мы прожили часть жизни – Владимир-младший. Этот факт для меня очень приятен. Вчера мы с его папой созвонились, и он должен принести мне футболку Володи. Это не только дорогого стоит – для меня этот подарок бесценен!

- Как сказываются выступления украинских клубов в еврокубках и сборной Украины в официальных матчах на военных, болеющих за них на передовой?

– Конечно, все ребята переживают за наши команды. Они ведь защищают страну и ее граждан на "передке". Поэтому те ребята, которые катают мяч, всячески поддерживают жизнь в Украине, добавляя воодушевления всем людям благодаря хорошей игре и положительным результатам. Футбол во время войны является одной из немногих отдушин, которые есть у нашей страны в такое тяжелое время.

– В прошлом году в интервью UA-Футбол вы сказали, что война может затянуться до осени 2022-го. Однако сейчас набирает обороты уже осень 2023-го, а боевые действия пока далеки от завершения. Очередной ваш прогноз будет более сдержанным?

– Скажу вам так: по моему мнению, в ближайшие три-четыре года война не закончится. У нас очень много разного оружия, однако кацапы все лезут и лезут. Да, нам часто бывает очень тяжело, есть потери. Но нам смешно от этих российских клоунов, которые сами не знают, ради чего вторглись в Украину. Мы ведь воюем за свою родную землю, а не пришли в россию что-то "отжать". Хотя учитывая все то, что сделали у нас рашисты, это было бы отнюдь не лишним. Впрочем, украинцы – цивилизованная нация, и до такой низости опускаться не способны.

Фото - с открытых источников, UA-Футбол