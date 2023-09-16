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Арбитр матча Александрия – Минай завершил поединок во время подачи с углового. На корнере хозяева забили гол

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Странное решение от Шандора

Арбитр матча Александрия – Минай завершил поединок во время подачи с углового. На корнере хозяева забили гол

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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В матче 7-го тура чемпионата Украины "Александрия" у себя дома на стадионе "Ника" принимала "Минай". Встреча команд завершилась паритетом – 1:1.

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Арбитр поединка Александр Шандор на последних минутах встречи дал "Александрии" право подать угловой, но при этом прямо во время полета мяча рефери свистнул, сигнализировав о завершении матча. Стоит отметить, что подопечные Шарана забили на корнере чистый гол, после чего побежали не праздновать, а к представителю Фемиды за объяснениями.

Коллектив Ротаня идет на 9-м месте в турнирной таблице, подопечные Шарана – последние.

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В статье: ФК Александрия чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига ФК Минай Александр Шандор
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