Арбитр матча Александрия – Минай завершил поединок во время подачи с углового. На корнере хозяева забили гол
Странное решение от Шандора
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В матче 7-го тура чемпионата Украины "Александрия" у себя дома на стадионе "Ника" принимала "Минай". Встреча команд завершилась паритетом – 1:1.
Арбитр поединка Александр Шандор на последних минутах встречи дал "Александрии" право подать угловой, но при этом прямо во время полета мяча рефери свистнул, сигнализировав о завершении матча. Стоит отметить, что подопечные Шарана забили на корнере чистый гол, после чего побежали не праздновать, а к представителю Фемиды за объяснениями.
Коллектив Ротаня идет на 9-м месте в турнирной таблице, подопечные Шарана – последние.
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