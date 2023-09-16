Арбитр матча Александрия – Минай завершил поединок во время подачи с углового. На корнере хозяева забили гол

В матче 7-го тура чемпионата Украины "Александрия" у себя дома на стадионе "Ника" принимала "Минай". Встреча команд завершилась паритетом – 1:1.

Арбитр поединка Александр Шандор на последних минутах встречи дал "Александрии" право подать угловой, но при этом прямо во время полета мяча рефери свистнул, сигнализировав о завершении матча. Стоит отметить, что подопечные Шарана забили на корнере чистый гол, после чего побежали не праздновать, а к представителю Фемиды за объяснениями.

Коллектив Ротаня идет на 9-м месте в турнирной таблице, подопечные Шарана – последние.