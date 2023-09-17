Ночью украинские БПЛА атаковали Крым

Сегодня, в ночь на 17 сентября, беспилотники несколько раз атаковали территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что около 1.15 дежурные средства противовоздушной обороны якобы уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым.

Позже российское Минобороны добавило, что с 1.45 до 2.20 ПВО РФ уничтожило еще четыре дрона самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.