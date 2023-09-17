Силы обороны ликвидировали еще более пяти сотен оккупантов. Генштаб опубликовал новые цифры потерь россиян
Практически полсотни техники уже не помогут оккупантам
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских захватчиков.
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Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов. Общее количество убитых врагов перевалило отметку в 272 тысячи.
Кроме этого, Силы обороны уничтожили 48 единиц техники. В частности, под удар снова попала артиллерия – 15 штук.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 272 320 (+530) человек,
- танков ‒ 4620 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8828 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 6003 (+15) ед,
- РСЗО – 776 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 523 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1455 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,
- специальной техники – 896 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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