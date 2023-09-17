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Силы обороны ликвидировали еще более пяти сотен оккупантов. Генштаб опубликовал новые цифры потерь россиян

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Практически полсотни техники уже не помогут оккупантам

Силы обороны ликвидировали еще более пяти сотен оккупантов. Генштаб опубликовал новые цифры потерь россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских захватчиков.

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Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов. Общее количество убитых врагов перевалило отметку в 272 тысячи.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили 48 единиц техники. В частности, под удар снова попала артиллерия – 15 штук.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 272 320 (+530) человек,
  • танков ‒ 4620 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8828 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 6003 (+15) ед,
  • РСЗО – 776 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 523 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1455 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед,
  • специальной техники – 896 (+5).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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