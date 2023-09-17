Силы обороны ликвидировали еще более пяти сотен оккупантов. Генштаб опубликовал новые цифры потерь россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских захватчиков.

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Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 530 окупантов. Общее количество убитых врагов перевалило отметку в 272 тысячи.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили 48 единиц техники. В частности, под удар снова попала артиллерия – 15 штук.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: